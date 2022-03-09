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    • 09.03.2022 15:44
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    • 09.03.2022 15:44
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    AVM'ler kapatıldı mı, kaça kadar açık? 9-1011-12 Mart AVM'ler kapalı mı, açık mı? İstanbul Valiliği duyurdu: AVM çalışma saatleri değişti!

    Sibirya kökenli olan aybar kar fırtınası Türkiye'nin kapısını çaldı. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde yoğun kar yağışının etkisini göstermesi beklenirken Valiliklerden de önlemler duyurulmaya başlanıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca AVM'lerin çalışma saatleri de değiştirildi. Vatandaşlar alınan önlemlerin tümünü araştırıyor. Peki AVM'ler kapatıldı mı? 9-1011-12 Mart AVM'ler kapalı mı, açık mı? İşte soruların yanıtları ve diğer detaylar...

    AVM’ler kapatıldı mı?

    AVM'ler kaça kadar açık merak ediliyor. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle tedbir amacıyla AVM'lerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Alışveriş merkezlerinde çalışanlar ve ailesiyle AVM'ye gitmek isteyenler 9-1011-12 Mart'ta AVM'lerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki AVM'ler kapatıldı mı? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar AVM'ler kapalı mı, açık mı? İşte Valilikten konuya ilişkin duyuru...

    AVM'LER KAPATILDI MI, KAÇA KADAR AÇIK?

    Alışveriş merkezleri 9-1011-12 Mart tarihlerinde açık olacak. Ancak çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da AVM'ler saat 18:00'da kapatılacak. Hafta içi ve hafta sonu AVM'ler 18:00'a kadar açık olacak.

    KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ALINANA YENİ TEDBİRLER NELER?

    İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

    📌İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        📌Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

        📌Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

        📌Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

        📌İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

        📌Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.
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        Haberler Güncel AVM'ler kapatıldı mı, kaça kadar açık? 9-1011-12 Mart AVM'ler kapalı mı, açık mı? İstanbul Valiliği duyurdu: AVM çalışma saatleri değişti!
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