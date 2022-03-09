9 MART HAVA DURUMU | İstanbul'a kar ne ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar fırtınası uyarısı: İstanbul'da okullar kar tatili yapabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İSTANBUL'A SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR
İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.
YOLA ÇIKACAKLARA UYARIDA BULUNULDU
Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.