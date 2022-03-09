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    • Güncel
    • 09.03.2022 13:14
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    • 09.03.2022 13:18
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    📢 Son dakika: Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?🚲10 Mart yarın Motor, scooter kullanmak yasak mı?

    Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları sonrası İstanbul'da önlemler alınmaya başlandı. Okulların 14 Şubat tarihine kadar kapatılmasına karar verilirken motor ve scooter kullanıcılarını da ilgilendiren açıklamalar yapıldı. Peki Motokuryeler çalışacak mı? 10 Mart yarın Motor, scooter kullanmak yasak mı? İşte son dakika gelişmelerin detayları...

    📢 Son dakika: Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?

    Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde kar şiddetli şekilde etkisini gösterecek. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının hayatı olumsuz etkilemesi beklenirken bu kapsamda sıkı tedbirler alındı. Yüz yüze eğitime İstanbul'da ara verilirken motor ve scooter kullananlar için de bir duyuru yapıldı. Peki Motokuryeler çalışacak mı? 10 Mart yarın Motor, scooter kullanmak yasak mı? Yanıtları haberimizde...

    MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI MI?

    Son dakika haberine göre Motokuryelerin, motor ve scooterların 9 Mart Çarşamba gece yarısından bir ileri duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.

    İSTANBUL'DA OKULLARDA EĞİTİME 2 GÜN ARA!

    Son dakika haberine göre İstanbul'daki okullarda Perşembe ve Cuma günü eğitime ara verildi. 10-11 Mart tarihlerinde İstanbul'daki tüm derecelerdeki okullarda kar tatili yapılacak.

    Ayrıca il genelinde hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

    KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLERİN TÜMÜ!

    İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle dün alınan tedbirleri açıklayan İstanbul Valiliği yeni tedbirleri duyurdu. Alınan kararlara göre tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının 14 Mart tarihine kadar tatil edildiği belirtildi. Motokuryelerin, motor ve scooterların ise Çarşamba gece yarısından bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklandı

    İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

    📌İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    📌Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

        📌Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

        📌Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

        📌İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

        📌Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.
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