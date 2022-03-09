⛔ AKOM böyle uyardı! ⛄İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı başladı mı? Aybar kar fırtınası nedir?

⛄İstanbul kar yağışı başladı mı? Mart ayına girilmesiyle eş güdümlü bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığında düşüş bekleniyordu. İstanbul'da kar yağışı şu sıralarda Arnavutköy tarafında başladı. Bilindiği gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmelerle, bu hafta başta İstanbul olmak üzere yurdun genelinde Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü yoğun kar yağışı bekleniyordu. Vatandaşlar da internette yaptığı aramalarda, İstanbul'da kar kaç gün sürecek? Aybar kar fırtınası nedir? Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
⛄İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul'da beklenilen kar yağışı Arnavutköy'de kar yağışı başladı. Meteorolojinin uyarılarının sonrasında İstanbul'da kar yağışı başladı.
Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi.
👉İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
İstanbul'da beklenilen kar yağışı son 35 senenin en yoğun kar yağışı olarak biliniyor. Kar yağışı haberlerinin gelmesi ile eş güdümlü Türk Hava Yolları çoğu seferini iptal etti. Aynı vakitte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de teyakkuz haline geçti. 9 Mart çarşamba günü başlayacak olan kar yağışının 15 Mart piyasa gününe kadar devam edeceği ön görü ediliyor.
👉İSTANBUL'A SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI
İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkileri altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenilen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, yanında il çapında yer yer güçlü kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı ön görü ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün boyunca etkili olacak kar yağışının Ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.
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📢AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da yanında getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üstünde etkili olacağı verisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların yanında kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması durumunda Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.