Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi!

Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.

GÖRÜNTÜLER ESKİ

Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü bildirildi. Yani görüntülerin 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler olduğu anlaşıldı.