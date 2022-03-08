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    • Güncel
    • 09.03.2022 00:56
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    • 09.03.2022 01:24
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    Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi!

    Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası ortaya atıldı. FETÖ’nün ABD’deki yayıncılarından olduğu bilinen Tughra Books ve Blue Dome Press’in Twitter hesaplarından Fetullah Gülen’in öldüğü duyuruldu. Paylaşılan Tweetler daha sonra silindi.

    takvim.com.tr
    FETO öldü iddiası!

    15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası ortaya atıldı.

    FETÖ'YE YAKIN YAYINCILAR PAYLAŞTI
    FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü iddiası ilk olarak New Jersey'de bulunan Tughra Books isimli FETÖ yayıncısı tarafından paylaşıldı.

    Paylaşımda Gülen'in öldüğü ve FETÖ'yü Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceği belirtilerek taziye mesajı paylaşıldı.

    Daha sonra Fetullah Gülen öldü iddiası Blue Dome Press'in Twitter hesabından Paylaşıldı.

    Paylaşılan Tweetler daha sonra silindi.

    ÖRGÜT İÇİNDEKİ KAVGA MI?
    Teröristbaşı Gülen'in öldüğüne dair iddiaların örgüt içerisinde Cevdet Türkyolu'na yakın olanlar tarafından paylaşıldığı ve bu durumun FETÖ içerisindeki kavga sebebiyle olabileceği yorumlarına da sebep oldu.

    "TERÖRİSTBAŞI GÜLEN ZEHİRLENDİ" HABERİ GÜNDEME GELMİŞTİ

    Geçen yıl Kasım ayınca FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği gündeme gelmişti.

        Takvim.com.tr'nin o dönem yaptığı haberler sonrası FETÖ'cüler zehirlenme olayını yalanlamak için panik yapmıştı.

        ÖRGÜT PANİKLEDİ
        Panikleyen örgüt üyelerinden 'Hayır ölmedi' açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle dolu bir video servis edildi.

        VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
        Elebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar iddiaları güçlendirdi.

        Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'in eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı.

        Videodaki ilk bölümde 'namaz sonrası yapılan tespih çekme görüntüleri' yer alırken videonun ilerleyen saniyelerinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görüdü.

            Videonun bir bölümünde Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığı mektup okunu ve mektupta Ramazan ayının son 10 gününü anlatılıyor.

            SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SU
            İlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yaz aylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor.

            Elebaşı Gülen'in videolarının yeni gibi servis edildiği Kasım 2021'de yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasında soğuk geçtiği görülmüştü.

            Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.

            GÖRÜNTÜLER ESKİ
            Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü bildirildi. Yani görüntülerin 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler olduğu anlaşıldı.

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