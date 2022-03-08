Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi!

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası ortaya atıldı.
FETÖ'YE YAKIN YAYINCILAR PAYLAŞTI
FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü iddiası ilk olarak New Jersey'de bulunan Tughra Books isimli FETÖ yayıncısı tarafından paylaşıldı.
Paylaşımda Gülen'in öldüğü ve FETÖ'yü Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceği belirtilerek taziye mesajı paylaşıldı.
Daha sonra Fetullah Gülen öldü iddiası Blue Dome Press'in Twitter hesabından Paylaşıldı.
Paylaşılan Tweetler daha sonra silindi.
ÖRGÜT İÇİNDEKİ KAVGA MI?
Teröristbaşı Gülen'in öldüğüne dair iddiaların örgüt içerisinde Cevdet Türkyolu'na yakın olanlar tarafından paylaşıldığı ve bu durumun FETÖ içerisindeki kavga sebebiyle olabileceği yorumlarına da sebep oldu.
"TERÖRİSTBAŞI GÜLEN ZEHİRLENDİ" HABERİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Geçen yıl Kasım ayınca FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği gündeme gelmişti.