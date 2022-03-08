İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?❄ İstanbul için kar yağışı hangi tarihte? Aybar kar fırtınası nedir? AKOM bu tarihlere dikkat...

Mart ayına girilmesiyle eş güdümlü bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava ısısında düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden oluşturulan bilgilendirmelerle eş güdümlü, bu hafta başta İstanbul olmak üzere yurdun çapında Aybar kar fırtınası ile birlikte yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar da internette yaptığı aramalarda, "İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul amacıyla kar yağışı uyarısı yapıldı mı?" Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...