İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR? Aybar kar fırtınası nedir? ❄İstanbul için kar yağışı hangi tarihte? AKOM son dakika uyarısı

Mart ayına girilmesiyle eş güdümlü bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava ısısında düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden oluşturulan bilgilendirmelerle eş güdümlü, bu hafta başta İstanbul olmak üzere yurdun çapında Aybar kar fırtınası ile birlikte yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlar da internette yaptığı aramalarda, "İstanbul'a kar ne zaman geliyor? İstanbul amacıyla kar yağışı uyarısı yapıldı mı?" Gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN GELİYOR?❄
9 Mart Çarşamba geceden itibaren başlayacak kar yağışı Sibirya'da etkili olan ve Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı eksperler doğrultusundan dillendirilen Aybar kar fırtınası ile eş güdümlü 10-11 Mart tarihlerinde de etkisini artırarak devam edecek. Bu süreçte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Uzmanlar, kar yağışı ardından tedbirli olunması konusu ile ilgili sıkça uyarılarda bulunuyor.
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AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI
Sibirya kökenli soğuk hava, kar yağışını da yanında getirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Meteoroloji mühendisleri Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu akşam itibariyle Marmara bölgesi üstünde etkili olacağı verisini paylaştı. Hafta ortasına kadar devam edecek soğukların yanında kar yağışı da getirmesi bekleniyor. Kar yağışının etkili olması durumunda Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor.