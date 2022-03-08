Başkan Erdoğan, boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından bıçaklanan Özlem Ağ ile telefonda görüştü!

Tokat'ta, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yaptı.
Özlem Ağ 3,5 yıllık evliliğinin ardından eşiyle arasındaki sorunlar nedeniyle boşanma davası açtığını söyledi.
Dava sürerken oğlunu görmek için eşinin evlerine geldiğini belirten Ağ, burada kendisini ve babasını bıçakladığını anlattı.
"HER ZAMAN YANIMIZDA OLACAĞINI SÖYLEDİ"
Dün Başkan Erdoğan'ın telefonla aradığını aktaran Ağ, şunları kaydetti:
"Böyle bir telefon beklemiyordum. Haberlerde konuşulduğundan haberim yoktu. O zaman öğrendim. Biraz sohbet ettik. İyi hal durumunun kaldırılacağını söylediler, anlattılar. Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Mutlu oldum gündeme, dile getirdiği için. Bu konunun arkasında durduğu için. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben halen korkuyorum. Dışarı tek başıma çıkamıyorum. Bir yere tek başıma gidemiyorum. Babam ve kardeşlerimle gidiyorum. Bazen de komşulardan olanlar oluyor."
Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında Özlem Ağ'ın yaşadıklarına da değinmişti.