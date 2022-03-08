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    • Güncel
    • 09.03.2022 00:14
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    • 09.03.2022 00:44
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    Başkan Erdoğan, boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından bıçaklanan Özlem Ağ ile telefonda görüştü!

    Geçtiğimiz yıl boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yaptı. Özlem Ağ yaptığı açıklamada, "Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Mutlu oldum gündeme, dile getirdiği için. Bu konunun arkasında durduğu için. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Her zaman yanınızda olacağım

    Tokat'ta, geçen yıl boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yaptı.

    Özlem Ağ 3,5 yıllık evliliğinin ardından eşiyle arasındaki sorunlar nedeniyle boşanma davası açtığını söyledi.

    Dava sürerken oğlunu görmek için eşinin evlerine geldiğini belirten Ağ, burada kendisini ve babasını bıçakladığını anlattı.

    "HER ZAMAN YANIMIZDA OLACAĞINI SÖYLEDİ"
    Dün Başkan Erdoğan'ın telefonla aradığını aktaran Ağ, şunları kaydetti:

    "Böyle bir telefon beklemiyordum. Haberlerde konuşulduğundan haberim yoktu. O zaman öğrendim. Biraz sohbet ettik. İyi hal durumunun kaldırılacağını söylediler, anlattılar. Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Mutlu oldum gündeme, dile getirdiği için. Bu konunun arkasında durduğu için. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben halen korkuyorum. Dışarı tek başıma çıkamıyorum. Bir yere tek başıma gidemiyorum. Babam ve kardeşlerimle gidiyorum. Bazen de komşulardan olanlar oluyor."

    Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında Özlem Ağ'ın yaşadıklarına da değinmişti.

        "HAKİM SEN NASIL OLUYOR DA BÖYLE BİRİSİNİ SERBEST BIRAKIYORSUN?"
        Erdoğan şunları söyledi:

        "Tokat'taki Özlem kardeşimizin 23 yerden ahlaksız, adi eşi tarafından bıçaklandığını öğrendim. Dikkat edin, 23 yerden. Ne yaptılar, ne ettiler diye Adalet Bakanlığı'nın da dün sunumu vardı, sorduk, ettik. Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Aradık, araştırdık vesaire... Hamdolsun tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Bizde de Genel Başkan Yardımcımız, Tokat Milletvekili'miz Özlem Hanım var. Hemen kendisiyle telefon irtibatlarını kurduk. Dedik 'Şimdi adaşın, Tokat Milletvekili'miz Özlem Hanım bu süreci takip edecek, Cumhurbaşkanı olarak ben de bu sürecin peşindeyim.' 2,5 yaşında da bir çocuğu var. Neden? Çünkü bu millet bize emanettir. Ve milletimizin bu emanetini bizim ortada bırakmamız mümkün değildir.

        Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra 'Yargıya hakaret...' Ne hakareti? Eğer ben bu ülkede Cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan, bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Bakanıma da onu söyledim, 'Bunu yakın takibe alacaksın ve bu konu ile ilgili beni de süratle bilgilendireceksin, atılması gereken adımı da süratle atacağız.' Bu, hakim olabilir, savcı olabilir fark etmez. Biz, adaleti mülkün esası olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız."

        NE OLMUŞTU?
        Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile babası Mehmet Demirel, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

        Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ ise bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından bıçaklanan Özlem Ağ ile telefonda görüştü!
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