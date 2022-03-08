2022 YKS geç başvurular ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru ödemeleri kaç TL, hangi bankalar? Üniversite sınavı geç başvuru tarihi!

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvurusu 16-17 Mart 2022 tarihinde alınacak. (Sınav ücreti, 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

Buna göre her oturum için 115,00 TL + %50 ödeme yapılacak.