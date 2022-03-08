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    • 08.03.2022 12:18
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    • 08.03.2022 12:18
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    2022 YKS geç başvurular ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru ödemeleri kaç TL, hangi bankalar? Üniversite sınavı geç başvuru tarihi!

    11 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları dün sona erdi. Dün işlemlerini başlatmamış olan adaylar ilerleyen günlerde YKS geç başvurusu yapabilecek. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, YKS geç başvurular ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 YKS geç başvurular ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru ödemeleri kaç TL?

    YKS başvuru işlemleri dün tamamlandı. Üniversite hayali ile sınavlara hazırlanan adaylardan başvuru yapamayanlar için geç başvuru gününde talepler alınacak. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!

    YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

    YKS geç başvurusu 16-17 Mart 2022 tarihinde alınacak. (Sınav ücreti, 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

    Buna göre her oturum için 115,00 TL + %50 ödeme yapılacak.

    SINAV ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri,



        ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar dâhil);

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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        Haberler Güncel 2022 YKS geç başvurular ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru ödemeleri kaç TL, hangi bankalar? Üniversite sınavı geç başvuru tarihi!
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