2022 YKS geç başvurular ne zaman yapılacak? YKS geç başvuru ödemeleri kaç TL, hangi bankalar? Üniversite sınavı geç başvuru tarihi!

YKS başvuru işlemleri dün tamamlandı. Üniversite hayali ile sınavlara hazırlanan adaylardan başvuru yapamayanlar için geç başvuru gününde talepler alınacak. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olan YKS geç başvuru günü ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!
YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
YKS geç başvurusu 16-17 Mart 2022 tarihinde alınacak. (Sınav ücreti, 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenmelidir.) Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.
Buna göre her oturum için 115,00 TL + %50 ödeme yapılacak.
SINAV ÜCRETİ ÖDEME YERLERİ
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri,