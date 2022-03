On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ – On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans oyunlarını sevenler ve kuponlarını oynayıp bayilere gidip yatıranlar akşam saatleri yaklaşırken On Numara çekiliş sonucu için araştırmalarını hızlandırdı ve merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.