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    • 07.03.2022 17:09
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    • 07.03.2022 17:16
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    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ – On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye…

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans tarafından online canlı yayınla ve noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara, her hafta Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştiriliyor. Şans oyunlarını yakından takip edenler heyecanlı bekleyişe başladı. Peki – On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar?

    takvim.com.tr
    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ – On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans oyunlarını sevenler ve kuponlarını oynayıp bayilere gidip yatıranlar akşam saatleri yaklaşırken On Numara çekiliş sonucu için araştırmalarını hızlandırdı ve merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

    7 MART PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşecek ve sonuçlar haberimizde yer alacaktır.

    MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.

    ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?

    On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ – On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye…
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