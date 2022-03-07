On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ – On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şans oyunlarını sevenler ve kuponlarını oynayıp bayilere gidip yatıranlar akşam saatleri yaklaşırken On Numara çekiliş sonucu için araştırmalarını hızlandırdı ve merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
7 MART PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi saat 20:00'da gerçekleşecek ve sonuçlar haberimizde yer alacaktır.
MPİ ON NUMARA SORGULAMA EKRANI!
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunan On Numara oyununda 80 numaradan 10 tanesi işaretleniyor. Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edenler veya hiçbir numarayı tahmin edemeyenler de ödül kazanma şansı elde ediyor.
ON NUMARA KURALLARI NELERDİR?
On Numara'nın kuralları aşağıdaki gibidir;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.