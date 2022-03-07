8 MART İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA! Yarın İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek?

Zaman zaman çalışmalardan dolayı İstanbul'da ilçe ve mahallelerde kesintiler yaşanıyor ve güncel bilgiler vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak ve 5saat süre boyunca verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklanınca vatandaşlar hemen oturdukları bölgeyi kapsayıp kapsamayacağını araştırır oldu. İşte İSKİ güncel kesintileri hakkında bilgiler…