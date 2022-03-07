8 MART İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA! Yarın İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? Sular ne zaman gelecek?

Zaman zaman çalışmalardan dolayı İstanbul'da ilçe ve mahallelerde kesintiler yaşanıyor ve güncel bilgiler vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacak ve 5saat süre boyunca verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklanınca vatandaşlar hemen oturdukları bölgeyi kapsayıp kapsamayacağını araştırır oldu. İşte İSKİ güncel kesintileri hakkında bilgiler…
İSKİ'den yapılan açıklamada, yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyeceği aktarıldı.
İSKİ'den yapılacan açıklama şöyle:
Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle; 8 Mart 2022 Salı günü 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 5 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
SU ALAMAYACAK BÖLGELER
Kağıthane İlçesi: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe Mahalleleri.