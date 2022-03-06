YKS geç başvuru tarihi 2022 ne zaman? YKS (AYT- TYT-YDT) başvuruları ve para yatırma işlemleri bitti mi, ne zaman son?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya devam ediliyor. Bu bağlamda başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adayların en çok araştırdığı konular arasında işlemin hangi tarihte sona ereceği ve geç başvuru işlemleri oldu. Peki, YKS 2022 başvuruları ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar...