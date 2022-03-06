YKS geç başvuru tarihi 2022 ne zaman? YKS (AYT- TYT-YDT) başvuruları ve para yatırma işlemleri bitti mi, ne zaman son?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya devam ediliyor. Bu bağlamda başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adayların en çok araştırdığı konular arasında işlemin hangi tarihte sona ereceği ve geç başvuru işlemleri oldu. Peki, YKS 2022 başvuruları ne zaman bitiyor? YKS TYT AYT başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte detaylar...
YKS BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 YKS başvuruları için ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) için 7 Mart 2022 (yarın) son başvuru günüdür. İnternet aracılığyla bireysel başvuru yarın (7 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecek."
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.
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