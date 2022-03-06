Üç Aylar’ın ikincisi Şaban ayı 2022 ne zaman, başladı mı? Şaban ayı ibadetleri neler, fazileti, önemi nedir? Çekilecek tesbih ve zikirler...

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini yayınladı ve böylelikle Müslüman alemi tarafından sıkça araştırılan Şaban ayı 2022 tarihi de belli oldu. Mübarek Üç ayları bol ibadetle ve tövbeyle geçirmek isteyen vatandaşlar Şaban ayında yapılması gereken ibadetleri öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar…
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2022?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
Recep ayında dini hayatta önemli yeri olan iki mübarek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, diğerinin de yine bu ayın yirmi yedinci gecesine denk gelen Miraç Kandili'dir. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur.
Din adamları, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.