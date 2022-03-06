Küçükçekmece Belediyesi, geçtiğimiz yıl Küçükçekmece'de bulunan bir parkta 'PKK sembollerinin kullanıldığı' iddiaları ile gündeme gelen ve başkan yardımcısının görevden alınmasına sebep olan skandaldan sonra yeni bir iddia ile gündeme geldi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'den şiddet gördüğünü iddia eden Reyhan Hayırlıoğlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
"ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Çebi'den şiddet gördüğünü sosyal medya hesabından paylaşan Hayırlıoğlu, "Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum" diyerek destek talebinde bulundu.
KORUMASINA "SİLAHIMI GETİR" DEMİŞ
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin daveti üzerine gittiği Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde zorla bir odada alıkonularak darp edildiğini söyleyen Hayırlıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
BANA YAPILANLARA ŞAHİT OLDULAR
"O gün orada bulunan müşteriler de bana yapılan zor balığın büyük bölümüne şahit olup yardım çığlıklarını duymuşlardır. Hatta Kemal Çebi ve etrafındaki koruması ve şoförü ve yanında bulunan eski sevgilisinin kız kardeşi ile birlikte beni kapatıp gördükleri odanın penceresinden bağırarak yardım istemem üzerine orada bulunan birkaç kadın polise haber vermiştir.
Bu esnada Kemal Çebi koruması Mustafa beye seslenerek 'Mustafa arabadan silahımı getir' dediyse de şans eseri silah getirilene kadar polis memurlarının olay yerine gelmesi sonucu kurtarıldım.