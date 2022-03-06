Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.03.2022 11:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2022 11:23
    ABONE OL

    Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kredi - burs ne zaman yatacak? 0, 2, 4, 6 TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri 2022!

    Mart ayının ilk haftasında KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Mart ayı KYK ödemelerine ilişkin son dakika açıklama geldi. Kasapoğlu 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. Peki, Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? İşte 0, 2, 4, 6 TC kimlik numarasına göre burs ve kredi ödeme tarihleri 2022!

    takvim.com.tr
    KYK burs ve kredi yattı mı? KYK kredi ve burs ne zaman yatacak? TC Kimlik numarası son hanesine göre ödeme takvimi!

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Hak sahibi olanlar TC kimlik numarasına göre burs ve kredi ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!

    Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

    TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

        2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

        Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:

        Lisans: 850 TL

        Yüksek Lisans: 1.700 TL

        Doktora: 2.5550 TL

        KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

        Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gözler Başkan Erdoğan - Vladimir Putin görüşmesinde
        Haberler Güncel Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kredi - burs ne zaman yatacak? 0, 2, 4, 6 TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri 2022!
            SON DAKİKA