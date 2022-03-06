Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kredi - burs ne zaman yatacak? 0, 2, 4, 6 TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri 2022!

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Hak sahibi olanlar TC kimlik numarasına göre burs ve kredi ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar!
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Mart, "6" olanlar 9 Mart, "8" olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.