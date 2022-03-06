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    • 06.03.2022 21:08
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    KPSS ne zaman 2022? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi…

    Binlerce kişi KPSS ne zaman 2022 sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her sene düzenleniyor ve lisans, önlisans, ortaöğretim olarak üç ayrı tarihte gerçekleşiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen kişilerin bu sınava katılım göstermeleri gerekiyor. Peki KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM’nin KPSS başvuru ve sınav takvimi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    KPSS ne zaman 2022?

    KPSS ne zaman 2022? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi duyuruldu ve detaylar merak edilmeye başlandı. 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) , Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek ve konuya dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    KPSS 2022 NE ZAMAN?

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,

    2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos

    2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.

    KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

    EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

        KPSS NEDİR?

        KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

        Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.
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        Haberler Güncel KPSS ne zaman 2022? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM KPSS başvuru ve sınav takvimi…
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