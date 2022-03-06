Gözler Başkan Erdoğan - Vladimir Putin görüşmesinde! Dünya bu teması bekliyor

Burada bizim temel ilkemiz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise bunların savaş yoluyla değil, müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği devam edecek. Yarın (bugün) Sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.