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    • 06.03.2022 09:25
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    • 06.03.2022 13:46
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    Başkan Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü! Dünya bu teması bekliyordu

    Rusya - Ukrayna savaşında 11. güne girilirken Türkiye'nin müzakere için çalışmaları sürüyor. Dün AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmelerde bulunan Erdoğan, savaşın taraflarından Vladimir Putin ile görüştü. Saat 12.50 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

    Dünya bu teması bekliyordu! Kritik görüşme sona erdi

    Türkiye, Ukrayna-Rusya arasında yaşanan krize çözüm için diplomatik çabalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini dün de sürdürdü. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla görüşen Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmelerde Ukrayna krizi ve son gelişmeler değerlendirildi. AB Konseyi Başkanı Michel, Başkan Erdoğan ile Avrupa'nın güvenliğini görüştüğünü açıkladı. Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğinin arasında Vahdettin Köşkü'nde toplanan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'na da başkanlık etti.

    MÜZAKERE ÇAĞRISI
    Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kalemle Yol Almak" programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ukrayna krizine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin tüm çabasının savaşı durdurmak yönünde olduğunu söyleyen Kalın, "Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bütün taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları durdurması ve müzakere masasına gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde 3. tur müzakereleri yapılacak.

        Burada bizim temel ilkemiz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise bunların savaş yoluyla değil, müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği devam edecek. Yarın (bugün) Sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

        Türkiye'nin hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla iyi ilişkileri olduğunu kaydeden İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız barış müzakerelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini ifade etti. Böyle bir görüşme Antalya'da da mümkün olabilir" dedi.

        GÖRÜŞME BAŞLADI
        Dünyanın merakla beklediği Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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