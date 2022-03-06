Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.03.2022 16:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2022 16:59
    ABONE OL

    7 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde kar tatili olacak? MEB Valilik açıklamaları son dakika 2022!

    7 Mart 2022 yarın kar tatili var mı sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu hafta pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterecek. Bu kapsamda yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    7 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde kar tatili olacak?

    Ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 7 Mart 2022 yarın kar tatili var mı? Okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son detaylar...

    7 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Yarın ile ilgili kar tatili haberleri henüz gelmedi. 7 Mart Pazartesi tatil ile ilgili gelişme olursa haberde yer alacak.

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

    CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da hava akşama doğru yağmurlu sıcaklık 10-11 C. Rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esecek. 10-11-12 Mart'taki soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu Anadolu kuzeyinde kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmara'da poyraz kuvvetli. Batıda sıcaklıklar bugün de 2-3 derece artacak" dedi.

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege(Afyonkarahisar hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Edirne Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney ve batı Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ( 40- 60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

        EGE

        Çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyıları ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Eskişehir, Ankara çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur Doğu Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Güney kesimleri ile Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeler
        Haberler Güncel 7 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde kar tatili olacak? MEB Valilik açıklamaları son dakika 2022!
            SON DAKİKA