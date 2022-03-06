7 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde kar tatili olacak? MEB Valilik açıklamaları son dakika 2022!

Ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 7 Mart 2022 yarın kar tatili var mı? Okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son detaylar...
7 MART'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın ile ilgili kar tatili haberleri henüz gelmedi. 7 Mart Pazartesi tatil ile ilgili gelişme olursa haberde yer alacak.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün İstanbul'da hava akşama doğru yağmurlu sıcaklık 10-11 C. Rüzgar kuzey doğudan kuvvetli esecek. 10-11-12 Mart'taki soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Bugün Güney Doğu A. Akdeniz Marmara ve Ege de yağmur var. Doğu Anadolu kuzeyinde kar var. Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa da yağış kuvvetli. Marmara'da poyraz kuvvetli. Batıda sıcaklıklar bugün de 2-3 derece artacak" dedi.