7 Mart Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde kar tatili olacak? MEB Valilik açıklamaları son dakika 2022!

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı Marmara, Ege ve Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege ile Edirne ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50kg/ m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ( 40- 60 km / saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin(Afyonkarahisar hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyıları ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.