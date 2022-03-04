Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatına dair bilgiler…

Gündemde binlerce kişi tarafından Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında, aslen nereli? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi üzerine yerine Tarım ve Orman Bakanı olarak Vahit Kirişçi atandı ve hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...
VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?
Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.
Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.