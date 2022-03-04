Tarihçi İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak sözler! Batı ve Rusya-Ukrayna krizine dikkat çekti: Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber ortaylı, Rusya ve Ukrayna arasında yaşana savaşı ve Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik yürüttüğü harekatın tarihsel gelişimine ilişkin Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İlber Ortalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kiev şu anda Tabii Ukrayna Merkezi oldukça Rusya'ya yakın sınırları itibarıyla çok yakın zamanlara kadar kesif Rusya yani Rusça konuşulurdu. Ukrayna ve Rusya bir bunlar aynı millet aynı Vatan Bu çok yaygın bir görüştür. Yani bunu şimdi sırf Putin söylemiyor…

Bu bir ifade tarzı böyle bir zihniyet vardı Ukrayna'da da taraftarları vardı Bunun o tabii şimdi tamamen değişti. Odessa'da Kiev de artık Ukraynaca okutuluyor, ders yapılıyor Bununla birlikte iki dilli memleket tabii.