Tarihçi İlber Ortaylı'dan çok konuşulacak sözler! Batı ve Rusya-Ukrayna krizine dikkat çekti: Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber ortaylı, Rusya ve Ukrayna arasında yaşana savaşı ve Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik yürüttüğü harekatın tarihsel gelişimine ilişkin Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İlber Ortalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Kiev şu anda Tabii Ukrayna Merkezi oldukça Rusya'ya yakın sınırları itibarıyla çok yakın zamanlara kadar kesif Rusya yani Rusça konuşulurdu. Ukrayna ve Rusya bir bunlar aynı millet aynı Vatan Bu çok yaygın bir görüştür. Yani bunu şimdi sırf Putin söylemiyor…
Bu bir ifade tarzı böyle bir zihniyet vardı Ukrayna'da da taraftarları vardı Bunun o tabii şimdi tamamen değişti. Odessa'da Kiev de artık Ukraynaca okutuluyor, ders yapılıyor Bununla birlikte iki dilli memleket tabii.
Şimdi bu vaka bu savaş Maalesef bu bir şeyi belirsizlik demeyelim de bu kombinasyona Ukrayna Rus şeyini ortadan kaldıracak öyle görünüyor yani bu kadar fazla büyük çatışma bu kadar zayiat bu tarafta iki tarafta da tesirleri var.
Bir taraf Rusya… Belki daha çok bir şey olacak uzaklaşacak bunlara bir kısmı da bunu kabul edecek bu böyle ne lüzum var çıkmaya diyecek görünüyor. Ukrayna'da ise artık Millet neyse ne bunlarla oturulmaz demeye başlayacak Yani bu sınav milletler arasında tarihteki Polonya Rusya çalışmasından ki yakın zamanlara kadar devam etti sonra gelen İkincisi çok şiddetli bir gerilim yaratan aradı.
İlber Ortaylı, Güney Karadeniz'in Türkiye kontrolünde kalmasının bölgeye güven vereceğini söyledi.
Ortaylı şu ifadeleri kullandı;
İyi bir neticesi galiba Karadeniz kıyılarının Rusya şu veya bu şekilde giriyor yani Kuzey Karadeniz kıyıları daha Gürcistan'a kadar Rusya'nın kontrolüne girecek diye fakat Güney bizdedir. Eğer Karadeniz'i bu iki kuvvet paylaşmayı bilirse çok iyi olur. Çünkü ben artık eminim ki Bulgaristan ve Romanya soğuk savaş dönemindeki gibi değil.
Gürcistan'da değil Gürcistan Rusya'dan hem ayrıldı hem de çok fazla batılıların şu veya bu şekilde taarruzuna penetrasyonda sızmasına demiyorum o kadar masum değil taarruzuna açık hale gelir bu çok açık Onun için bu iki denizin üstünde Rusya'nın yerleşeceği ihtimali görünüyor.