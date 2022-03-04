2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman? YKS son ödeme tarihi 2022! YKS başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS başvuru süreci 11 Şubat'ta başladı. Üniversite sınavı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için son tarih merak ediliyor. Yüz binlerce aday, iyi bir üniversite hayali ile sınava yönelik başvurularını yapacak. Öyle ki, sınava katılım gösterebilmek için YKS başvurusu işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekiyor. Başvurular T.C kimlik ve şifre ile birlikte mobil uygulama üzerinden yapılacak. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT son başvuru günü ne zaman? İşte merak edilenler...