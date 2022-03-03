Yarın okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Niğde, Kastamonu, Isparta, Karaman'da kar tatili var mı? MEB - Valilik açıklamaları son dakika!

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla bölgenin doğusunda kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinden başlayarak kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kuvvetli kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar; doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar olarak görülmesi beklenen yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur zamanla kısa süreli kuvvetli kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra kısa süreli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı