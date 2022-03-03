Yarın okullar tatil mi? 4 Mart 2022 Niğde, Kastamonu, Isparta, Karaman'da kar tatili var mı? MEB - Valilik açıklamaları son dakika!

TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER

Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Antalya, Adana

RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?



TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

SARI RENK : Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

BUGÜN HAVA NASIL? İL İL HAVA DURUMU



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak yükseklerinde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ



Çok bulutlu, doğusu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak 1000 metre üzerinde olan yerlerde karla karışık yağmur kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı