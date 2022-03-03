Uçuşlarda PCR testi kalktı mı? THY ve Pegasus uçaklarında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı yoksa devam ediyor mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu ve uçaklarda PCR testi istenme zorunluğunun kalkıp kalmadığı merak edildi. İşte son gelişmeler...
UÇUŞLARDA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Daha önce yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulamasının süreceği belirtilmişti.
Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.
Bakan Koca 2 Mart tarihli Bilim Kurulu toplantısından çıkan kararları açıkladı ve 'hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek' dedi. Ancak seyahatlere ve PCR testinin uygulanacağı alanlara ilişkin detaylar henüz net değil. Yayımlanan genelge ile belli olacak.