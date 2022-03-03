Uçuşlarda PCR testi kalktı mı? THY ve Pegasus uçaklarında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı yoksa devam ediyor mu?

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilecek.

Bakan Koca 2 Mart tarihli Bilim Kurulu toplantısından çıkan kararları açıkladı ve 'hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek' dedi. Ancak seyahatlere ve PCR testinin uygulanacağı alanlara ilişkin detaylar henüz net değil. Yayımlanan genelge ile belli olacak.