Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı devam ediyor mu? Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tüm illerden vatandaşlar uzun zamandır maskelerin çıkmasını bekliyordu ve konuyla ilgili son karar açıklandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca covid 19 salgınıyla mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İşte ayrıntılar...