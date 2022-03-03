Maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı devam ediyor mu? Okullarda, kapalı ve açık alanda maske takılmaya devam edecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tüm illerden vatandaşlar uzun zamandır maskelerin çıkmasını bekliyordu ve konuyla ilgili son karar açıklandı. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca covid 19 salgınıyla mücadelede alınan yeni kararları açıkladı. İşte ayrıntılar...
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı.
Bakan Koca: Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..
4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.