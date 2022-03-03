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    • 03.03.2022 09:43
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    HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM’lere girişte, toplu taşımada, seyahatlerde, kapalı alanlarda HES kodu kalktı mı?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında HES kodu zorunluluğu kalktı mı sorusu yer alıyor. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Uzun bir süredir AVM’lere girişte, toplu taşımada, seyahatlerde, kapalı alanlarda zorunlu tutulan Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteme zorunluluğu kalktı mı yoksa devam edecek mi? Covid 19 önlemleri kapsamında günlük hayatta önemli yer tutan HES koduna ilişkin yeni kararlar da alındı. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    HES kodu zorunluluğu kalktı mı?

    HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'lere girişte, toplu taşımada, seyahatlerde, kapalı alanlarda HES kodu kalktı mı? sorgulamalarıa arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni koronavirüs ile mücadele kararlarını duyurdu ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

    HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

    Sağlık Bakanı Koca: "HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum girişinde HES-Kodu alınmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek."

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

    2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil

    3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..

    4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.

    5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

        İŞTE ALINMASI BEKLENEN KARARLAR

        Bakan Koca'nın açıklayacağı müjdenin detayları da belli oldu.

        1-) HES kodunun kaldırılması

        2-) PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi,

        3-) Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haberin açıklanacak.

        Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 59 bin 885 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu.

        Bir günde toplam 403 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.

        "DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"

        Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM’lere girişte, toplu taşımada, seyahatlerde, kapalı alanlarda HES kodu kalktı mı?
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