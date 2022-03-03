HES kodu zorunluluğu kalktı mı? AVM'lere girişte, toplu taşımada, seyahatlerde, kapalı alanlarda HES kodu kalktı mı? sorgulamalarıa arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni koronavirüs ile mücadele kararlarını duyurdu ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Sağlık Bakanı Koca: "HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum girişinde HES-Kodu alınmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek."
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil
3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..
4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.
5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.