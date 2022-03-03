egm.gov.tr adresinden 2022 Mart EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı - 96. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika!

Özel güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada ÖGG sınav sonuçlarının mart ayı içerisinde açıklanacağı bildirildi ve tarih duyuruldu.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.