egm.gov.tr adresinden 2022 Mart EGM ÖGG sınav sonuçları ekranı - 96. ÖGG (özel güvenlik) sınav sonuçları son dakika!

Özel güvenlik sınav sonuçları ile ilgili geri sayım sona eriyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Şubat tarihinde düzenlenmişti. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Kurum tarafından yapılan açıklamada ÖGG sınav sonuçlarının mart ayı içerisinde açıklanacağı bildirildi ve tarih duyuruldu.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 18 Mart tarihinde açıklanması planlanılıyor. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı ise 21 Mart ve 23 Mart olarak açıklandı.
SINAV DEĞERLENDİRME, YAZILI SINAV SORULARINA VE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.