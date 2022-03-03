Cemre suya ne zaman düşüyor? 3. cemre hangi tarihte, nereye düşecek? Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar yeniden soğuk havayla karşılaşınca yazın ne zaman geleceğini, havaların hangi tairhte ısınmaya başlayacağını merak eder oldu. Sıcaklıkların artacağını müjdeleyen cemre düşmesinin de sonuncusunun ne zaman yaşanacağı haberimizde yer alıyor.