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    • 03.03.2022 08:17
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    Cemre suya ne zaman düşüyor? 3. cemre hangi tarihte, nereye düşecek? Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak?

    Tüm illerden vatndaşlar Cemre suya ne zaman düşüyor sorusuna yanıt arıyor. Havaların yeniden soğumaya başlaması ve hatta kar yağışlarının yeniden yaşanmaya başlamasıyla baharın gelişini müjdeleyen cemrenin ilk ikisinin düşmesinin ardından üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak edilmeye başlandı. Peki 3. cemre hangi tarihte, nereye düşecek? Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak? İşte tüm bigiler…

    takvim.com.tr
    Cemre suya ne zaman düşüyor?

    Cemre suya ne zaman düşüyor? 3. cemre hangi tarihte, nereye düşecek? Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar yeniden soğuk havayla karşılaşınca yazın ne zaman geleceğini, havaların hangi tairhte ısınmaya başlayacağını merak eder oldu. Sıcaklıkların artacağını müjdeleyen cemre düşmesinin de sonuncusunun ne zaman yaşanacağı haberimizde yer alıyor.

    İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2022?

    İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

    İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

    Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

    CEMRE NEDİR?

    "Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

    Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

    Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

        Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

        Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
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        Haberler Güncel Cemre suya ne zaman düşüyor? 3. cemre hangi tarihte, nereye düşecek? Havalar ne zaman ısınmaya başlayacak?
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