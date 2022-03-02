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    • 02.03.2022 19:10
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    Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, markette, okullarda, hastanede maske kaldırıldı mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün Bilim Kurulu'nun toplanacağını açıklamıştı. Bakan Koca, saat 18:00'de önemli bir açıklamada bulundu. Peki, toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün Bilim Kurulu'nun toplanacağını açıklamıştı. Saat 18:00'i işaret eden Koca, önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Peki, Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı?

    Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı?

    Fahrettin Koca: "Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."

    İŞTE YENİ KARARLAR

    Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

    Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise bizlerin sosyal gerçekleri dünyadaki benzer gelişmeleri dikkate alarak salgın baskısından kurtulmuş hayata dönüş için aldığımız inisiyatifi destekliyor.

    Bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum:

    1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

    2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil

        3) Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak..

        4) Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek.

        5) Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

        Birbirimizin yüzünü, gülüşünü özledik. Az değil 2 yıl. Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yaşam tek duygu ve tek konu ile sürdürülemez.

        Alınan kararlar salgının düşüşe geçtiği realitesine dayanmakta, hayatımızın ihtiyaç duyduğu psikolojik rehabilitasyonu amaçlamaktadır.

        Bakanlık adına en iyisini yapmayı, en doğru kararı vermeyi amaçladığımızdan kimsenin kuşkusu olmayacaktır.
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        Haberler Güncel Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, markette, okullarda, hastanede maske kaldırıldı mı?
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