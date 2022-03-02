Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, markette, okullarda, hastanede maske kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün Bilim Kurulu'nun toplanacağını açıklamıştı. Saat 18:00'i işaret eden Koca, önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Peki, Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı?
Toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs, uçakta maske zorunluluğu kalktı mı? AVM, sinema, okullar, hastanede maske kaldırıldı mı?
Fahrettin Koca: "Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz."
İŞTE YENİ KARARLAR
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
Bilim insanlarımızdan henüz erken diyen, bekleme taraftarı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise bizlerin sosyal gerçekleri dünyadaki benzer gelişmeleri dikkate alarak salgın baskısından kurtulmuş hayata dönüş için aldığımız inisiyatifi destekliyor.
Bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum:
1) Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.
2) Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil