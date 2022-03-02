SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE AÇIKLAYACAK? 2 MART 2022 ÇARŞAMBA

Sağlık Bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."

Bakan Koca'nın bu açıklaması sosyal medyada bazı yasakların gevşetileceği ya da maske zorunluluğunun kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.