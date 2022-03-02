Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıklamıştı. Bakan Koca toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte detaylar!
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı.
Bakan Koca: Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek.
"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"
Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.
"DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"
Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.