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    • 02.03.2022 18:32
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    • 02.03.2022 18:41
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    MASKE YASAĞI KALKTI MI? Bakan Fahrettin Koca SON DAKİKA: Maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Açık ve kapalı alanda maske yasağı bitti mi?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün Bilim Kurulu'nun toplanacağını açıklamıştı. Bakan Koca, saat 18:00'de önemli bir açıklamada bulundu. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte Bakan Koca son dakika açıklamalar!

    takvim.com.tr
    MASKE YASAĞI KALKTI MI? Bakan Fahrettin Koca SON DAKİKA!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıklamıştı. Bakan Koca toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte detaylar!

    MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

    Açık alanda maske zorunluluğu kaldırıldı.

    Bakan Koca: Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.Yeni dönemde hes kodu uygulaması kaldırıldı. Hiç bir kurum ya da kuruluşa girişte hes kodu istenmeyecek.

    "BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA"

    Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. Yarın (bugün) saat 18.00'da bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi.

    "DÜNYA GENELİNDE KISITLAMALAR KALDIRILIYOR"

    Bakan Koca, "Salgının azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor. Virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor. Risk grubunda olan yakınlarımıza karşı koruyucu olmalı, zamanı gelen aşımız olup olmadığını birbirimize hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

        KORONAVİRÜS SON DURUM!

        Sağlık Bakanlığınca açıklanan 1 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 59 bin 885 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 oldu.

        Bir günde toplam 403 bin 117 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 71 bin 545 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan günün verilerini yorumladı.
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        Haberler Güncel MASKE YASAĞI KALKTI MI? Bakan Fahrettin Koca SON DAKİKA: Maske zorunluluğu kaldırıldı mı? Açık ve kapalı alanda maske yasağı bitti mi?
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