Kavas nedir, ne anlama gelmektedir? Kavaslar ne iş yapar? TBMM'de gizli Rusya- Ukrayna oturumunda kavaslar görev aldı!

Kavas terimi gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. TBMM'deki gizli Rusya-Ukrayna oturumunda sağır ve dilsiz kavasların görev aldığının duyurulasının ardından pek çok kişi kavasların ne iş yaptığını merak etmeye başladı. Peki, Kavas nedir, ne anlama gelmektedir? Kavaslar ne iş yapar? İşte konu hakkında merak edilenler!
KAVAS NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?
Kavas kelimesi Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş bir sözcüktür ve aslında bir mesleği işaret etmektedir.
TDK sözlüğünde kavasın anlamı;
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi
Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi olarak yer almaktadır.
TBMM'DE GİZLİ UKRAYNA OTURUMU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulunu Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan krizle ilgili bilgilendirecek.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı.