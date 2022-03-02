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    • 02.03.2022 21:37
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    3 Mart Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın okullarda kar tatili var mı? Isparta, Uşak, Burdur, Afyon, Denizli...

    Kar yüzünden tatil olan iller hangileri? MEB Valilik kar tatili açıklaması... Isparta, Uşak, Burdur, Afyon, Denizli'de yoğun kar yağışına hazırlanırken gözler 'okullar tatil mi' sorusunun yanıtı için valiliğe döndü. Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Yarın hangi illerde kar tatili var sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor ve 3 Mart kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 3 Mart yarın okullar tatil mi? Yarın okullarda kar tatili var mı? Isparta, Uşak, Burdur, Afyon, Denizli...

    takvim.com.tr
    3 Mart Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın okullarda kar tatili var mı?

    Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. 3 Mart kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün 20 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık okullarda kar tatili olacak mı? İşte tüm merak edilenler!

    Okulların kar tatili olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar tatil mi sorusu ile ilgili valilikler tarafından açıklamalar yayınlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    ISPARTA'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.
    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün uyarıda bulunduğu Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

    OKULLAR 1 GÜN TATİL

    Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

        KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmakta, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi beklenmektedir.

        Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İç Anadolu Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara'nın doğusu ile Konya, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
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