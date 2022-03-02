3 Mart Perşembe yarın okullar tatil mi? Yarın okullarda kar tatili var mı? Isparta, Uşak, Burdur, Afyon, Denizli...

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve çalışma hayatı olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar kar tatili var mı sorusuna yanıt arıyor. 3 Mart kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün 20 Aralık'ta kar tatili olan iller hangileri? 21 Aralık okullarda kar tatili olacak mı? İşte tüm merak edilenler!
Okulların kar tatili olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar tatil mi sorusu ile ilgili valilikler tarafından açıklamalar yayınlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
ISPARTA'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün uyarıda bulunduğu Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.
OKULLAR 1 GÜN TATİL
Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.