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    • 01.03.2022 16:36
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    Maskeler kalkıyor mu? Bakan Koca AÇIKLADI: Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Yarın saat 18.00'den itibaren...

    Maskelerin kalkıp kalkmayacağı konusunda son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda maske yasağı hakkında açıklama yapacağını duyurmuştu. Koca son olarak yarını işaret edip, "Bir süredir beklenen açıklamayı yapacağım" sözlerine yer verdi. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "Maskeler kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalktı mı?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte konu hakkında son dakika açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Maskeler kalkıyor mu? Bakan Koca AÇIKLADI: Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Yarın saat 18.00’dan itibaren....

    Maske zorunluluğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Maskeler ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı dünyada birçok ülkenin koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmasının ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğu ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nı işaret ederek konunun ele alınacağını bildirdi. Peki, Maskeler kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalktı mı? İşte merak edilenler...

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın düzenlenecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacağını duyurdu.

    'BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM'

    Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00'DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." diye konuştu.

    MASKE KULLANIMI AZALDI

    Koronavirüsün ilk zamanlarına kıyasla maske satışlarının neredeyse yarı yarıya düştüğünü söyleyen eczacı Kübra Yılmaz, " İlk zamanlar maskeye çok talep vardı, maske bulamıyorduk. Satacak stok yapamıyorduk ama şimdi neredeyse yarı yarıya düştü. İlk zamanlar 50 kutu satıyorsak şu an 15-20 kutu anca satıyoruz. Bunda aşının etkisi de var, aşıyla birlikte insanlar biraz daha rahatladı. Bu yüzden çoğu kişi de sokakta maskesiz geziyor, bu da maske satışlarını düşürdü" dedi.

    İnsanların koronavirüse alıştığını düşündüğünü belirten eczacı Polat Peker de, "Maske satışlarımız eskiye nazaran oldukça düşük. Bir ara çok hızlıydı ama şimdi o kadar değil. Neredeyse yarı yarıya bir düşüş var. ifadelerini kullandı.

        MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

        2 yıldır hayatımızın bir parçası haline gelen maske, masaya yatırılıyor. Bakan Koca gelecek haftaki Bilim Kurulu toplantısında maskenin ne zaman çıkacağını ve PCR testlerini ele alacaklarını açıkladı ve "Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etsin" dedi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koronavirüsün geçen hafta sonu itibarıyla pik yaptığını ve artık vaka sayılarında düşüş başladığını belirten Bakan Koca, "Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini düşünüyoruz" dedi
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        Haberler Güncel Maskeler kalkıyor mu? Bakan Koca AÇIKLADI: Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Yarın saat 18.00'den itibaren...
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