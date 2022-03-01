Maskeler kalkıyor mu? Bakan Koca AÇIKLADI: Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Yarın saat 18.00’dan itibaren....

Maske zorunluluğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Maskeler ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı dünyada birçok ülkenin koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmasının ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğu ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nı işaret ederek konunun ele alınacağını bildirdi. Peki, Maskeler kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske yasağı kalktı mı? İşte merak edilenler...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın düzenlenecek olan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yapacağını duyurdu.