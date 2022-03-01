1 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? 18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek? Sular ne zaman gelecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) su kesintisi açıklamaları yakından takip ediliyor ve İstanbul'un bazı ilçelerinde uzun saatler suların akmayacağını duyan vatandaşlar kendi mahallesinin de dahil olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte o ilçeler ve mahalleler...