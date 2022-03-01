1 Mart su kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? 18 saatlik İstanbul su kesintisi saat kaçta bitecek? Sular ne zaman gelecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) su kesintisi açıklamaları yakından takip ediliyor ve İstanbul'un bazı ilçelerinde uzun saatler suların akmayacağını duyan vatandaşlar kendi mahallesinin de dahil olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte o ilçeler ve mahalleler...
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ tarafından 18 saatlik su kesintisi açıklamasında 1 Mart Salı 09.00 ila 2 Mart Çarşamba 03.00 saatleri arasında İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.
İSKİ'den yapılan açıklama şu şekilde: "Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı sebebiyle 1 Mart 2022 Salı günü 09.00 ila 2 Mart Çarşamba günü 03.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen ilçe ve mahallelerde su kesintisinin yaşandığı duyuruldu.Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinin bir kısmına 18 saat süreyle; aynı çalışmanın devamında 2 Mart 2022 Çarşamba günü 05.00 ila 23.00 saatleri arasında Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla ilçelerinin bazı mahallelerine 18 saat süreyle su verilemeyecektir."