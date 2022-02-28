TÜBİTAK STAR nedir? Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Başkan Erdoğan duyurdu!

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gençlerimize bir müjdemiz daha var. Salgının ilk yılında Star dediğimiz stajyer araştırmacı burs programını uygulamaya almıştık. Onların daha öğrenci iken kıymetli tecrübeler edinmelerini sağladık. Bugün almaya başlayacağımız yeni çağrı ile 300'ü arkeoloji projelerinde görev almak suretiyle 2 bin 300 öğrencimizi destekleyeceğiz." dedi. Peki, TÜBİTAK STAR nedir? Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilenler!