TÜBİTAK STAR nedir? Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Başkan Erdoğan duyurdu!

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gençlerimize bir müjdemiz daha var. Salgının ilk yılında Star dediğimiz stajyer araştırmacı burs programını uygulamaya almıştık. Onların daha öğrenci iken kıymetli tecrübeler edinmelerini sağladık. Bugün almaya başlayacağımız yeni çağrı ile 300'ü arkeoloji projelerinde görev almak suretiyle 2 bin 300 öğrencimizi destekleyeceğiz." dedi. Peki, TÜBİTAK STAR nedir? Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte merak edilenler!
TÜBİTAK STAR NEDİR?
TUBİTAK STAR bursuyla ilgili şu bilgileri veriyor; "Nitelikli insan kaynağının ülkemize kazandırılması hedefimiz doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla STAR Programı hazırlanmıştır.
STAR**, Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan ve destek alan kişilerle ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar.TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir."