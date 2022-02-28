KYK burslarına zam mı geldi? TÜBİTAK burs ödemeleri ne kadar oldu? Yüksek lisans, doktora bursları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan burs zammı açıklaması!

BURS AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir." açıklamasını yaptı.