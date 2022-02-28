Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2022 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2022 20:44
    ABONE OL

    KYK burslarına zam mı geldi? TÜBİTAK burs ödemeleri ne kadar oldu? Yüksek lisans, doktora bursları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan burs zammı açıklaması!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakika açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." dedi. Peki, KYK burslarına zam mı geldi? TÜBİTAK burs ödemeleri ne kadar oldu? Yüksek lisans, doktora bursları kaç TL oldu? İşte detaylar!

    KYK burslarına zam mı geldi? TÜBİTAK burs ödemeleri ne kadar oldu? Yüksek lisans, doktora bursları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan burs zammı açıklaması!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası öğrencileri ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Tübitak burs yardımlarının artırıldığını ifade eden Başkan Erdoğan, yeni aylıklar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, KYK burslarına zam mı geldi? TÜBİTAK burs ödemeleri ne kadar oldu? Yüksek lisans, doktora bursları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan burs zammı açıklaması!

    BURS AÇIKLAMASI!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir." açıklamasını yaptı.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirrmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir.

        Gençlerimize bir müjdemiz daha var. Salgının ilk yılında Star dediğimiz stajyer araştırmacı burs programını uygulamaya almıştık. Onların daha öğrenci iken kıymetli tecrübeler edinmelerini sağladık. Bugün almaya başlayacağımız yeni çağrı ile 300'ü arkeoloji projelerinde görev almak suretiyle 2 bin 300 öğrencimizi destekleyeceğiz."

        KYK BURSLARINA ZAM GELDİ Mİ?

        KYK burs-kredisine zam gelmedi. Sadece TÜBİTAK bursları için zam açıklaması yapıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
        Haberler Güncel KYK burslarına zam mı geldi? TÜBİTAK burs ödemeleri ne kadar oldu? Yüksek lisans, doktora bursları kaç TL oldu? Başkan Erdoğan burs zammı açıklaması!
            SON DAKİKA