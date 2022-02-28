1- 7 Mart Yeşilay Haftası mesajları - pano çalışmaları 2022! Yeşilay Haftası okul öncesi, ilkokul sanat etkinlikleri, şiirler ve özlü sözler!

Yeşilay haftası, her yıl olduğu gibi 1-7 Mart arasında kutlanmaya başlandı. Toplumda alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanımını engellemek için düzenlenen etkinliklerinin yapıldığı haftada öğrenciler Yeşilay haftası ile ilgili kutlamalar yapılıyor. Haberimizde Yeşilay haftasına dair çeşitli etkinliklere ve şiirlere yer verdik. İşte detaylar...
YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?
Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal güçlerinin toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla dönemin Şeyhülislam'ı İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur. Yeşilay'ın kurulduğu 1 - 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.
"Hilal-i Ahdar" ismi daha sonra "Yeşil Hilal" ve "Yeşilay" olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü'nün Başbakanlığında, Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay'a "Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü" verilmiştir.
Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay'ın da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay'ın mücadele alanına dahil olmuştur.
YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?
Yeşilay Haftası etkinlikleri arasında söyleşiler, sergiler, bilgilendirme stantları, okullardaki pano etkinlikleri, şiirler okunarak anlam ve önemi kamuoyuna sunulur.
YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ
YEŞİLAY HAFTASI
Farkım yok benim, zehirli yılandan.
Dostluğum sahtedir, hepsi yalandan.
Belki de görünmüyor gerçek yüzüm,
Gözlere saldığım, acı dumandan.
Beni dost diye, göğsünde taşırsın.
Vazgeçmez, günden güne alışırsın.
Öyle uzun sürmez, bizim sevdamız.
Çok yakında, doktorla tanışırsın.
Sen yakarsan beni, yakarım seni
Düşünmem arkanda kalan kimseni
Sen dostum diye bana sarılırsın,
Ben de Akrep gibi sokarım seni.
Kanında dolaşır benim zehirim
Sizin derdinize çare değilim
Yeter artık sizde bırakın beni
Paranızı güzel şeylere verin
Bazen kızar kederlenir içersin
Mutlu olur keyiflenir içersin
Mutlaka açık bir kapı bulunur
Hayatına kastın nedir içersin
Çetin içen içsin boş ver aldırma
Bu yüzden dostların kalbini kırma
İkaz ettin bitti senin görevin
Kendin dumanlı yerlerde durma
Muzaffer Çetin