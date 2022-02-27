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    • 27.02.2022 15:56
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    Peygamber Efendimiz Miraç gecesi ne gördü? Hz. Muhammed (sav) Miraç gecesi neler yaşadı, miraca yükselişi nasıl oldu?

    Miraç gecesi tüm faziletiyle bu gece idrak ediliyor. Bu mübarek günde ve anlamlı gecede merak edilenler arasında Peygamber Efendimizin neler yaşadığı oldu. Hazreti Muhammed (sav) o gece şehitlerin ve muttakilerin cenneti olan Cennetü'l–Me'vâ'yı temaşa etti. Cebrail'i geride bırakan Hz. Muhammed, burada Refref'e binerek Arş–ı A'lâ'ya geçti ve Kâb–ı Kavseyn olarak belirtilen "imkân dairesinin bitiş, vücûb dairesinin başlama sınırına" ulaştı. Peki, Peygamber Efendimiz Miraç gecesi ne gördü? Hz. Muhammed (sav) Miraç gecesi neler yaşadı, miraca yükselişi nasıl oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Peygamber Efendimiz Miraç gecesi ne gördü?

    Peygamber Efendimiz Miraç gecesi ne gördü? Sorusu vatadanşlar tarafından bu mübarek günde merak edilenler arasında yer aldı. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi neler yaşadı? Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav) Miraç gecesi neler yaşadığı merak ediliyor. Mübarek Miraç gecesi bu yıl 27 Şubat gecesi idrak ediliyor. Bu mübarek gecede Kur'an okuyup namaz kılmak ve bolca dua etmek gerekiyor. Peki, Peygamber Efendimiz Miraç gecesi ne gördü? Hz. Muhammed (sav) Miraç gecesi neler yaşadı, miraca yükselişi nasıl oldu? İşte detaylar!

    MİRAÇ GECESİ PEYGAMBERİMİZ NE GÖRDÜ?

    PEYGAMBER EFENDİMİZİN MARUZ KALDIĞI MUSİBETLERE KARŞI TAVRI

    Risaletin ilk yıllarında, putperestler, Müslümanlara yaptıkları zulmü artırdı. Onların bu baskısı risaletin 6. yılından itibaren Peygamberimizin ailesiyle az sayıdaki Müslümanlara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü. Üç yıl süren ve büyük acılara sebep olan bu boykotun ardından Resulullah, kısa aralıklarla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebu Tâlib'i kaybetti. Dolayısıyla bu yıla 'hüzün yılı' denildi. Bu acılı olayların ardından yüce Allah, bir bakıma Resulünü, sabır ve tahammülü dolayısıyla hem teselli etmek hem de ödüllendirmek istedi ve bunun için genellikle Miraç olarak anılan büyük mucizevi olayı gerçekleştirdi.

    MİRAÇ OLAYI NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

    Miraç, en sahih kabul edilen rivayete göre, birinci ve ikinci Habeşistan hicretinden sonra, Hz. Hatice ile Ebû Talib'in vefatlarını takip eden dönemde, Hicretten bir yıl önce meydana geldi. Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde ihya edilir.

        MİRAÇ OLAYI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

        Buhari ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etti: Bir gece Resulullah Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde bazı rivayetlere göre ise uykuda iken veya uyku ile uyanıklık arasında bir halde iken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı.

        Burak adlı bineğe bindirip Beytülmakdis'e götürdü. Resûl-i Ekrem Mescid-i Aksâ'da iki rekat namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah süt dolu kabı seçince Cebrail "fıtratı seçtin" dedi, ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.

        Semaların her birinde sırasıyla Âdem, İsa, Yusuf, İdris, Harun ve Musa peygamberlerle görüştü. Nihayet Beytülmamur'un bulunduğu yedinci semada Hz. İbrahim'le buluştu. Sidret'ül- Münteha denilen yere vardıklarında yazıcı meleklerin kalem cızırtılarını duydu ve Allah'ın huzuruna çıktı.

        Burada Cenâb-ı Hak elli vakit namazı farz kıldı. Dönüşte Hz. Musa, elli vakit namazın ümmetine ağır geleceğini söyleyip Allah'tan onu hafifletmesini istemesini tavsiye etti. Namaz beş vakte indirilinceye kadar Hz. Peygamber'in huzur-u ilahiye müracaatı ve Hz. Musa ile diyalogu devam etti. Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem'e Miraç'ta Bakara suresinin son ayetleri indirildi ve Allah'a ortak koşmayanların affedileceği müjdesi verildi.
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