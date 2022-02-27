27 Şubat 2022 yani bugün mübare Miraç Kandili idrak ediliyor ve bu güne özel tüm bilgiler gündemde araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? Miraç gecesi süte okunacak dualar, sureler nelerdir? Diyanet'e göre süte Yasin okuyup içmek mi gerekir? İşte Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşen Miraç Kandili'ne ilişkin tüm bilgiler...
MİRAÇ GECESİ SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?
Rivayetlere göre, Miraç Kandili gecesi peygamber efendimize Cebrail tarafından bir şarap bir de süt ikram edilir. Peygamber efendimizin o gece sütü seçer ve Cebrail, "Sen fıtratı tercih ettin" der. Bununla birlikte peygamber efendimizin sütü çok severek içtiği de söylenmektedir. Bundan dolayı bu gece de süt içilmesi ve içilen süte dualar okunması hayırlı sayılır.
Peygamber Efendimiz sütü severdi. Şöyle buyururdu: "Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse, o kimse sütü içeceği zaman; Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ihsan et diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka bir gıda bilmiyorum. Sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim, etinden sakınınız, zira sütü devadır, ancak eti bazen dert olabilir." Peygamber Efendimiz, koyun sütü de içerlerdi; fakat koyun sütü ağır olduğu için onu su ile karıştırıp öyle içerdi. Günümüzde peygamber efendimizin bu tutumu bilim insanlarınca da doğru sayılmaktadır.