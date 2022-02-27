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    • 27.02.2022 15:41
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    • 27.02.2022 15:41
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    Miraç gecesi kılınacak namazlar 2022! 2, 4, 12 rekat Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı!

    Miraç gecesi kılınacak namazlarsabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Müslümanlar için son derece önemli olan Miraç gecesinde ibadetler yerine getirilecek, dualar okunup namazlar kılınacak. Bu mübarek gecede namaz kılmak isteyen vatandaşlar Miraç Kandili namazları hakkında araştırmalara başladı. Bu gece kılınması tavsiye edilen namazlardan biri de tesbih namazıdır. Peki, Miraç namazı kaç rekat, nasıl kılınır? 4 ve 12 rekat Miraç Kandili tesbih namazı kılınışı! İşte Miraç gecesi kılınacak namazlar!

    takvim.com.tr
    2, 4, 12 rekat Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat?

    Miraç gecesi kılınacak namazlar bu mübarek günde merak edilerek araştırılıyor. Miraç namazı kaç rekat ve Miraç namazı nasıl kılınır sorularının cevabı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Müslümanların bu önemli gecesinde birçok kişi namazlarını kılarak ibadetlerini yerine getirecek. Tüm faziletiyle idrak edilecek Miraç Kandili'nde namaz kılmak isteyenler tesbih namazı kılabilecek. Peki Miraç Kandili tesbih namazı kılınışı nasıl? 2, 4, 12 rekat Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat?

    MİRAÇ GECESİ KILINACAK NAMAZLAR!

    Kandil günlerinde namaz kılmak ve oruç tutmak yapılacak en güzel ibadetlerin arasında gelir. Bu gece Allah'a bolca yalvarmak ve dua ile geçirmek için velise-i cemile gecesidir. Miraç gecesi namazı da bu sevap kazanmanın en güzel yollarından biridir. Miraç kandilinde kılınacak namaz için alimler 12 rekat namaz kılınmasını tavsiye etmiştir.

    Namaz için bir hadis:

    Muâz b. Cebel anlatıyor: "Hz. Peygamber (sav) ile birlikte bir yolculukta idim… O şöyle buyurdu: "Dinin başı İslâm (kelime-i şehâdet getirerek Allah"a teslim olmak), direği ise namazdır." (T2616 Tirmizî, Îmân, 8; HM22366 İbn Hanbel, V, 231)

    Miraç gecesi namazı şöyle kılınır:

    12 rekat olan bu namaz 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

    Namaz için bir hadis:

    Ebû Hüreyre"nin işittiğine göre, Resûlullah (sav) bir defasında şöyle demiştir: "Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa, bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı, ne dersiniz?" Sahâbîler, "Onun kirinden hiçbir şey bırakmaz." demişler, bunun üzerine Resûlullah, "İşte beş vakit namaz da böyledir! Allah onlarla günahları yok eder." buyurmuştur. (B528 Buhârî, Mevâkîtü"s-salât, 6)

        MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

        Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

        Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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        Haberler Güncel Miraç gecesi kılınacak namazlar 2022! 2, 4, 12 rekat Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekat? Tesbih namazı kılınışı!
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