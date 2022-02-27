CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. 16 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor mutlak 3 puan peşinde. Hatayspor ise Avrupa umutlarını korumak için 3 puan istiyor.

Topladığı 39 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, Süper Lig 'in 27. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Sadık, El Kaabi, Mame Diouf

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Barış, Azubuike, Hafez, Buğra, Campi, Mehdi, Ndong, Mustafa, Dicko