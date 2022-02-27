Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.02.2022 16:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.02.2022 16:37
    ABONE OL

    CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle!

    Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında Öznür Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi Hatayspor Avrupa umutlarını sürdürmek isterken, 16 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor nefes almanın peşinde.

    CANLI | Hatayspor I Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. 16 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor mutlak 3 puan peşinde. Hatayspor ise Avrupa umutlarını korumak için 3 puan istiyor.

    Topladığı 39 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, Süper Lig 'in 27. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

    Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

    İŞTE İLK 11'LER

    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Sadık, El Kaabi, Mame Diouf

    ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Barış, Azubuike, Hafez, Buğra, Campi, Mehdi, Ndong, Mustafa, Dicko

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Scholz’dan Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili flaş açıklamalar
    Haberler Güncel CANLI | Hatayspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle!
        SON DAKİKA