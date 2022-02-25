Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO'ya ne zaman, kaç yılında katıldı? NATO Türkiye açıklaması son dakika!

TÜRKİYE NATO ÜYESİ Mİ?

NATO, Türkiye'nin de dahil olduğu ve kuruluşu 1949 yılında kurulan, Kuzey Atlantik İttfakı olarak adlandırılan örgüttür. Türkiye'nin 1952 yılında dahil olduğu NATO, belirli maddeleri işleyişe koyarak üyelerinin bazı haklarını garanti altına almıştır.

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

Ukrayna, NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz yaz aylarında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda net açıklamalarda bulunmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı.