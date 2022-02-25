Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO'ya ne zaman, kaç yılında katıldı? NATO Türkiye açıklaması son dakika!

Rusya Ukrayna savaşının başlaması ile beraber vatandaşlar NATO ile ilgili araştırmalarını da hızlandırdılar. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır. Peki, Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO'ya ne zaman, kaç yılında katıldı? NATO'ya üye ülkeler hangileri? İşte detaylar!
TÜRKİYE NATO ÜYESİ Mİ?
NATO, Türkiye'nin de dahil olduğu ve kuruluşu 1949 yılında kurulan, Kuzey Atlantik İttfakı olarak adlandırılan örgüttür. Türkiye'nin 1952 yılında dahil olduğu NATO, belirli maddeleri işleyişe koyarak üyelerinin bazı haklarını garanti altına almıştır.
UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?
Ukrayna, NATO'ya üye olan ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, geçtiğimiz yaz aylarında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda net açıklamalarda bulunmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı.
NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?
NATO üyeliǧi "bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine" açıktır.
NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekilde;
ALMANYA (1955)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
ARNAVUTLUK (2009)
BELÇİKA (1949)
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
BULGARİSTAN (2004)