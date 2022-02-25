CHP'li Özgür Özel'in Halk TV'de söylediği "Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı" yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü!

Siyaset üretmeyi başaramayan CHP'nin başını çektiği muhalefet Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerinden de iktidarı hedef almayı sürdürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP'nin kanalı Halk TV'de ortaya attığı iddialar yine aynı canlı yayında yalanlandı.

TAHLİYE YALANI

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesi başlamışken bu durumu görmezden gelen Özel, "Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu.

ÖZEL CANLI YAYINDA YALANLANDI

Özgür Özel ile aynı yayında bulunan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'in iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

"BAKANLIĞIMIZ 10-15 GÜN ÖNCESİNDEN TEK TEK ARADI"

Hikmet Samet Alemdar isimli Türk vatandaşı, büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.

Alemdar açıklamasında şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığımız savaş başlamadan 10-15 gün önce burada yaşayan yaklaşık 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayarak, 'Ülkeyi terk edin' dedi. Kimimizi gece 03.00'te bile aradılar."

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özel'in açıklamalarının aksine Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını uyaran bir duyuru yapmıştı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." denilmişti.

ÇAVUŞOĞLU: TAHLİYELER SÜRÜYOR YARINDAN İTİBAREN HIZ VERECEĞİZ

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kiev'deki tahliye otobüslerinin hareket ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" dedi.

540 Türk vatandaşının tahliyesinin başladığını duyuran Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar tahliye için başvuru sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi.