Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.02.2022 22:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2022 22:34
    ABONE OL

    CHP'li Özgür Özel'in Halk TV'de söylediği "Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı" yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü!

    Son dakika haberleri... CHP'nin başını çektiği muhalefet Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerinden de iktidarı hedef almayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP'nin kanalı Halk TV asılsız iddialarda bulundu. Özel, Ukrayna'dan Türk vatandaşlarının tahliye edilmeye başlanmasını görmezden gelerek, "20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu. Özel'in 'Türkiye'nin Ukrayna'daki vatandaşlarını uyarmadığı' iddiası yine canlı yayına katılan bir Türk vatandaşı tarafından yapılan açıklamayla çürütüldü.

    takvim.com.tr
    Özel’in tahliye yalanı!

    Siyaset üretmeyi başaramayan CHP'nin başını çektiği muhalefet Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş üzerinden de iktidarı hedef almayı sürdürüyor.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel CHP'nin kanalı Halk TV'de ortaya attığı iddialar yine aynı canlı yayında yalanlandı.

    TAHLİYE YALANI
    Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesi başlamışken bu durumu görmezden gelen Özel, "Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu.

    ÖZEL CANLI YAYINDA YALANLANDI
    Özgür Özel ile aynı yayında bulunan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'in iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

    "BAKANLIĞIMIZ 10-15 GÜN ÖNCESİNDEN TEK TEK ARADI"
    Hikmet Samet Alemdar isimli Türk vatandaşı, büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.

    Alemdar açıklamasında şunları söyledi:
    "Dışişleri Bakanlığımız savaş başlamadan 10-15 gün önce burada yaşayan yaklaşık 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayarak, 'Ülkeyi terk edin' dedi. Kimimizi gece 03.00'te bile aradılar."

    BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
    Özel'in açıklamalarının aksine Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını uyaran bir duyuru yapmıştı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." denilmişti.

    ÇAVUŞOĞLU: TAHLİYELER SÜRÜYOR YARINDAN İTİBAREN HIZ VERECEĞİZ
    Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kiev'deki tahliye otobüslerinin hareket ettiğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Yarından itibaren tahliyelerimize hız vereceğiz" dedi.

    540 Türk vatandaşının tahliyesinin başladığını duyuran Bakan Çavuşoğlu, şu ana kadar tahliye için başvuru sayısının 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
    Haberler Güncel CHP'li Özgür Özel'in Halk TV'de söylediği "Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı" yalanını yayına bağlanan Türk vatandaşı çürüttü!
        SON DAKİKA