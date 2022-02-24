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Vav TV Canlı Yayın
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    • 24.02.2022 12:30
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    • 24.02.2022 13:01
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    Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy dünya seslendi: Şeytan bir ulusu yok etmek istiyor

    Son dakika... Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Dünyanın tepki gösterdiği olay sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy canlı yayında direniş çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Rus halkı seçim yapmak durumunda. Rusya'daki herkes bu savaşı protesto edebilir. Hem Ukrayna vatandaşları hem Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bu şeytan burada bir ulusu yok etmek istiyor. Biliyorum bunları sosyal medyada engelleyecek, bloklayacak" dedi.

    Zelenskiy dünyaya seslendi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ülkede patlamalar meydana geldi.

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ilk açıklamasında "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok şehir yangın yerine döndü. Hükümet, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçmesi sonucu "Ukrayna kuzeyden güneye saldırıya uğruyor. Şu anda silah dağıtıyoruz savunma için. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek," ifadelerini kullanarak orduya katılım çağrısında bulundu.

    PUTİN'E "ŞEYTAN" DEDİ

    Rus halkı seçim yapmak durumunda. Rusya'daki herkes bu savaşı protesto edebilir. Hem Ukrayna vatandaşları hem Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Bu şeytan burada bir ulusu yok etmek istiyor. Biliyorum bunları sosyal medyada engelleyecek, bloklayacak.

        ARTIK BAĞLAR KOPTU

        Zelenskiy, Ukrayna'nın finansal olarak gerkeli gücünün olduğunu belirtti, "Ukrayna'yı savunmak için gerekli kaynaklara sahibiz. Bu sabah tarihe geçti. Bizim ve Rusya için farklı bir şekilde tarihe geçti. Artık Rusya ile bağlar koptu. Ukrayna bağımsızlığından taviz vermeyecek. Rusya devletimize saldırdı. Almanya bile böyle bir hinlik ile bize saldırmadı." dedi.

        PUTİN ÇAĞRI YAPMIŞTI
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

        KİEV'DE SİREN SESLERİ
        Pek çok bölgede patlama sesleri duyulurken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

            TÜRKİYE'DEN UKRAYNA'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA YÖNELİK DUYURU
            Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyurdu.

            Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna hava sahasının halen kapalı olduğuna işaret edilerek, Türk vatandaşlarına mevcut aşamada evlerinde veya güvenli bir yerde kalmaları ve seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

            Açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağı belirtildi.

            Dışişleri Bakanlığına ulaşmak isteyen Türk vatandaşlarının şu numaraları arayabileceği kaydedildi:

            "Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi +903122922929

            Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

            Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026"

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