Sıkıyönetim nedir, ne demek? Ukrayna'da sıkıyönetim mi ilan edildi? Sıkıyönetim hangi durumlarda ilan edilir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rusya Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor ve ülkede sıkıyönetim ilan edilip edilmediği araştırılırken bir yandan da gündemde milyonlarca kişi sıkıyönetim hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...
UKRAYNA'DA SIKYÖNETİM Mİ İLAN EDİLDİ?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.
SIKIYÖNETİM NE DEMEK?
Sıkıyönetim, olağanüstü halin ilânını gerektiren sebeplerden daha vahim sebeplerle ilân olunan, geçici olarak temel hak ve hürriyetlerin kısmen veya tamamen durdurulmasına veya Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınmasına imkân tanıyan ve kolluk yetkilerinin askerî makamlara geçmesi sonucunu doğuran bir olağanüstü yönetim usûlüdür.