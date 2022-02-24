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    • 24.02.2022 12:16
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    Lozan Antlaşması ne zaman bitecek? Lozan Antlaşması süresiz mi, ne zaman imzalandı? Lozan Antlaşması maddeleri neler?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Lozan Antlaşması ne zaman bitecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atılmasında oldukça önemli bir anlaşma olarak görülen, birçok devlet tarafından imzalanan ve hala geçerliliği devam eden Lozan Antlaşması süresiz mi, ne zaman imzalandı? Lozan Antlaşması maddeleri neler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Lozan Antlaşması ne zaman bitecek?

    Lozan Antlaşması ne zaman bitecek? Lozan Antlaşması süresiz mi, ne zaman imzalandı? Lozan Antlaşması maddeleri neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından anlaşma hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve öğrenilmek istenen bilgiler haberimizde yer alıyor.

    LOZAN ANLAŞMASI NE ZAMAN BİTECEK?

    Araştırmalara göre Lozan Anlaşası 2023'te bitmiyor ve Lozan Anlaşması'nın bir süresi yok. Antlaşma imzalandığından bu yana Türkiye'de nesilden nesile aktarılan komplo teorileri oldu.

    Lozan hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sevtap Demirci son dönemde fısıltı olarak dile getirilen "Lozan antlaşmasının 2023'te sona ereceği" iddiasına yanıt veriyor.

    Demirci şunları söylüyor; "Hem Türkiye'de hem İngiliz arşivlerinde benim neredeyse görmediğim belge kalmadı. Bu belgelerin hiç birisinde bu antlaşma 100 yıl sonra sona erecektir veya bir bitiş tarihi vardır diye bir şey yok."

    LOZAN ANLAŞMASI MADDELERİ NELERDİR?

    Türkiye-Suriye Sınırı: Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'nda çizilen sınırlar kabul edildi.

    Irak Sınırı: Musul üzerinde antlaşma sağlanamadı. Bu konuda İngiltere ve Türkiye hükümetinin kendi aralarında görüşüp anlaşmalarına karar verildi.

    Türk-Yunan Sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi. Yunanistan'ın savaş tazminatı olarak Meriç Nehri'nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy Türkiye'ye verildi.

        Adalar: Gökçeada ile Bozcaada özerk bir yönetime tabi tutulmak şartıyla Türkiye'ye verilirken, diğer Ege Adaları İtalya'ya bırakıldı. İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürülen adalar, Oniki Ada ve Rodos'un 1945'te müttefiklerin eline geçmesiyle 1947'de Yunanistan'a teslim edildi.

        Türkiye-İran Sınırı: Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'na göre belirlendi.

        Kapitülasyonlar: Tamamı kaldırıldı.

        Azınlıklar: Lozan Barış Antlaşması'nda azınlık, Müslüman olmayanlar olarak belirlenmişti. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi. Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler'in mübadele edilmeleri kararlaştırıldı.

        Savaş tazminatları: İtilaf Devletleri, 1. Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler. Sadece Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini verdi.

        Osmanlı'nın borçları: Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı. Türkiye'ye düşen bölümün taksitlendirme ile Fransız frangı olarak ödenmesine karar verildi.

        Boğazlar: Boğazlar, görüşmeler boyunca üzerinde en çok tartışılan konu oldu. Getirilen geçici çözüme göre askeri olmayan gemi ve uçaklar barış zamanında Boğazlardan geçebilecekti. Antlaşmayla Boğazlar bölgesine Türk askerlerinin girişi yasaklanmış olsa da hüküm, 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değiştirildi.

        Yabancı okullar: Eğitimlerine Türkiye'nin koyacağı kanunlar doğrultusunda devam etmesi kararlaştırıldı.

        Patrikhaneler: Dünya Ortodokslarının dini lideri durumundaki patrikhanenin siyasi yetkilerinden arındırılarak İstanbul'da kalmasına izin verildi.
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        Haberler Güncel Lozan Antlaşması ne zaman bitecek? Lozan Antlaşması süresiz mi, ne zaman imzalandı? Lozan Antlaşması maddeleri neler?
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