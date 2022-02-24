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    • 24.02.2022 13:23
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    Donetsk nerede? Donetsk haritadaki yeri neresi, bağımsız mı? Donetsk Lugansk Halk Cumhuriyeti nüfusu kaç?

    Rusya Ukrayna savaşı gündeme bomba gibi düştü ve vatandaşlar gündemde sıklıkla Donetsk nerede? Donetsk haritadaki yeri neresi, bağımsız mı sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Don Kazaklarının yoğun olarak yaşadığı Donetsk Halk Cumhuriyeti siyah, kırmızı ve mavi çizgili bir bayrağa sahip. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrıldı mı? Donetsk Halk Cumhuriyeti nüfusu kaç? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Donetsk nerede?

    Donetsk nerede? Donetsk haritadaki yeri neresi, bağımsız mı? Donetsk Lugansk Halk Cumhuriyeti nüfusu kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 19. yüzyılda Yekaterinoslav eyaleti olarak adlandırılan Donetsk ile ilgili tüm bilgiler Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte daha fazla merak edildi. İşte ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

    DONETSK NEREDE?

    Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Donbass Savaşı'nda Ukrayna'dan ayrılarak kurulan bir devlettir. DHC, Ukrayna yönetimini sivilleri katletmek ve savaş suçu işlemekle itham etmektedir. Kiev yönetimi ise DHC'nin Rusya'dan destek aldığını iddia etmektedir. Ancak Rusya bu iddiaları reddetmiştir.

    Don Kazaklarının yoğun olarak yaşadığı bölge 19. yüzyılda Yekaterinoslav eyaleti olarak adlandırıldı. Serfliğin (toprak köleliği) kaldırılmasından sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimi ile sanayide ve kömür üretiminde gelişme gösterdi. Demir yolu ağının kurulmasıyla bölge hızla gelişti.

    Donbas, 1920 yılında SSCB'nin büyük sanayi merkezlerinin kurulduğu bir yer oldu. Bölgede birçok kömür madeni işletmeye açıldı fakat bunlar II. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından yıkıldı.

    2 Temmuz 1932'de yeni bir idari birim oluşturuldu. Artemovsk ili ayrı bir merkez kabul edildi. 3 Haziran 1938'de Stalin'in önerisiyle Voroşilovgrad şehri Donetsk bölgesinin idari merkezi yapıldı ve kararname Yüksek Sovyet Prezidyumu tarafından onaylandı. O dönemde 1.837.000 nüfus ile bölge dört şehir ve 28 ilçeden oluşan bir idari teşkilatlanma haline getirildi.

        2014 yılının başlarında Ukrayna'da Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması ve cumhurbaşkanlığı krizinin yaşanması iç savaş tehlikesi yarattı. Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in AB'nin şartlarına rest çekerek ülkeyi Rusya'ya yakınlaştırması muhalefette tepkiye yol açtı. AB yanlılarının Kiev'de başlattığı darbe hareketiyle Yanukoviç istifa etti ve 25 Mayıs 2014'te yapılmak üzere erken seçim kararı alındı. Ancak geçici olarak iktidarı devralan hükûmet, Rus nüfusun yoğun olarak yaşadığı doğu bölgelerine seçimsiz gayri meşru valiler atadı. Bu durum doğu eyaletlerinde protesto gösterilerinin başlamasına sebep oldu.

        Protestolar gittikçe büyüdü ve göstericiler 6 Nisan 2014'te Donetsk valiliğini basarak binayı ele geçirdi. 7 Nisan'da Donetsk Halk Cumhuriyeti Egemenlik Deklarasyonu'nu ve bağımsızlık ilanını kabul eden Halk Konseyi kuruldu.

        Para birimi olarak Rus rublesini kullanan bağımsız devletin şu anki nüfusu 2.302.444. Donetsk Halk Cumhuriyeti devlet başkanı ise Denis Puşilin.
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        Haberler Güncel Donetsk nerede? Donetsk haritadaki yeri neresi, bağımsız mı? Donetsk Lugansk Halk Cumhuriyeti nüfusu kaç?
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