Boğazlar kapatılabilir mi? Rusya Ukrayna savaşında Türkiye boğazlarını kapatacak mı? Montrö boğazlar sözleşmesi maddelerine göre...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından çıkan çatışmalarda 5 Rus uçağı düşürüldü, 8 Ukraynalı öldü. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın yardım talebi açıklaması gözleri Montrö boğazlar sözleşmesine çevirdi. Peki Boğazlar kapatılabilir mi? Rusya Ukrayna savaşında Türkiye boğazlarını kapatacak mı? Montrö boğazlar sözleşmesi maddeleri nelerdir? İşte yanıtları...
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE BOĞAZLARINI KAPATABİLİR Mİ?
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik yerini savaşa bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Rus gemilerine kapatmasını talep ettiklerini dile getirdi. Ayrıca Moskova'ya yaptırımlar dayatılmasını istedi. Bodnar, "Hava sahasının, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kapatılmasını istiyoruz. İlgili talebimizi Türk tarafına ilettik. Aynı zamanda Rus tarafına yaptırımlar dayatılmasını istiyoruz" diye konuştu.
DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMADA DA "BOĞAZLAR" TALEBİNİ AKTARMIŞTI
Bodnar dün yaptığı açıklamada da, Ukrayna sınırları yakınlarındaki Rus savaş gemilerinin sorulması üzerine bu durumun Ukrayna için 'büyük bir tehlike' yarattığını ve Karadeniz'deki Rus varlığının 'çok yoğun' düzeyde olduğunu söylemişti.
Bodnar, ''Savaşın fiili halden öteye geçip geniş bir işgal ya da Ukrayna'ya karşı askeri bir adıma dönüşmesi durumunda Türkiye'den boğazların saldırgan ülke gemilerine kapatılmasını değerlendirmesini isteyeceğimize inanıyoruz'' demişti.
Peki böyle bir şey mümkün mü? Türkiye boğazları kapatabilir mi? Montrö Sözleşmesi'ne göre Boğazlar'ın kontrolü Türkiye'de. İşte sözleşmedeki maddeler...
MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
Montrö boğazlar sözleşmesi maddelerine göre Rusya Ukrayna savaşında Türkiye boğazlarını kapatabilir mi? sorusunun yanıtı;