Boğazlar kapatılabilir mi? Rusya Ukrayna savaşında Türkiye boğazlarını kapatacak mı? Montrö boğazlar sözleşmesi maddelerine göre...

DÜN YAPTIĞI AÇIKLAMADA DA "BOĞAZLAR" TALEBİNİ AKTARMIŞTI

Bodnar dün yaptığı açıklamada da, Ukrayna sınırları yakınlarındaki Rus savaş gemilerinin sorulması üzerine bu durumun Ukrayna için 'büyük bir tehlike' yarattığını ve Karadeniz'deki Rus varlığının 'çok yoğun' düzeyde olduğunu söylemişti.

Bodnar, ''Savaşın fiili halden öteye geçip geniş bir işgal ya da Ukrayna'ya karşı askeri bir adıma dönüşmesi durumunda Türkiye'den boğazların saldırgan ülke gemilerine kapatılmasını değerlendirmesini isteyeceğimize inanıyoruz'' demişti.

Peki böyle bir şey mümkün mü? Türkiye boğazları kapatabilir mi? Montrö Sözleşmesi'ne göre Boğazlar'ın kontrolü Türkiye'de. İşte sözleşmedeki maddeler...

MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ MADDELERİ

Montrö boğazlar sözleşmesi maddelerine göre Rusya Ukrayna savaşında Türkiye boğazlarını kapatabilir mi? sorusunun yanıtı;