Vatandaşlar tarafından Miraç Kandili ne zaman 2022? Miraç Kandili hangi tarihte, hangi gün idrak edilecek? Kandil gecesi yapılacak ibadetler neler? sorgulamaları arama motorları üzerindne sıklıkla araştırılıyor. 2022 yılı Diyanet dini günler takvimine göre bu yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı ve ibadetlerini yapmak isteyenler Miraç Kandili'nde hangi ibadetlerin yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
2022 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili